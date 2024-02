Il comune di Savona diserta la Commissione regionale sull'inquinamento delle navi

"Risulta dalle mie informazioni che il comune di Savona non avrebbe partecipato alla seduta della commissione quarta della regione Liguria che aveva all’ordine del giorno il tema della prevenzione dell’inquinamento dovuto alla presenza delle navi in area portuale". Così Fabio Orsi, consigliere di PensieroLibero.zero, solleva il caso dell'assenza del comune alla Commissione regionale di alcuni giorni fa. Alla riunione erano invitati tutti gli enti e autorità competenti come Autorità portuale, Capitanerie, Arpal, comune di Genova e quello di Savona. "Risulta che il comune di Savona, diversamente da tutti gli altri - attacca Orsi -, non fosse presente né attraverso il sindaco né tramite alcun assessore o delegato, dimostrando ancora una volta lo scarso interesse già dimostrato, nei fatti, per il tema ambientale e dei dati scientifici (vedasi le chiusure al traffico senza alcun controllo o monitoraggio) a dispetto delle stellette green che si appunta". "Ma non solo - continua - la riunione mi risulta sia servita per procedere e discutere del progetto dell’elettrificazione delle banchine oltre che per definire e delineare i piani di investimento nel prossimo triennio. Forse il Comune è molto più attento a occuparsi di proclami ma molto meno ad interessarsi di temi che hanno un impatto forte e immediato sul territorio".

Orsi si riserva di chiedere all'amministrazione le le ragioni per cui non ha partecipato né, spiega Orsi, "abbia ritenuto di motivare la sua assenza e anche di partecipare alla prossima seduta che ho appreso dagli uffici regionali sarà fissata per concludere l’Ordine del Giorno stante l’importanza e la complessità dei temi. La cosa appare ancora più grave perché siamo in una importante fase di programmazione della pianificazione strategica e regolatoria dell’autorità portuale. Pare difficile immaginare che il comune abbia forza contrattuale nel contribuire alle decisioni che riguardano la portualità a Savona e che hanno un impatto notevole ed immediato sul nostro territorio se nemmeno partecipa alle riunioni".