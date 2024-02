Savona , l'amministratore unico di Ata Simona Ferrando ha rassegnato le dimissioni

“Avevamo affidato - dicono il sindaco Marco Russo e l’Assessore Barbara Pasquali - alla dottoressa Ferrando il compito di occuparsi dell’igiene urbana e del servizio rifiuti della città e di portare a termine il percorso di transizione da Ata a Seas. Diamo atto che in quella fase il suo apporto è stato utile e la ringraziamo non solo per la disponibilità data a suo tempo ma anche per il contributo che ha offerto alla città. Ora quella fase è terminata e se ne apre un’altra che richiede una professionalità di tipo diverso”.