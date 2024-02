Livelli Essenziali di Assistenza, crescono in Liguria le performance dell’area ospedaliera e di quella distrettuale

In merito ai risultati dei LEA (livelli essenziali di assistenza) delle regioni italiane, diffusi e pubblicati sulla base di dati provvisori per quanto riguarda la parte della prevenzione, emerge per la Liguria una fotografia positiva: i valori del 2022 relativi all’area distrettuale (che riguarda tra l’altro la specialistica ambulatoriale, l’assistenza territoriale e le cure domiciliari) e all’area ospedaliera sono in luce verde con una significativa crescita rispetto al 2021.

I LEA sono le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di ticket, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. I punteggi sono elaborati dal Ministero della Salute.

Il punteggio cresce da 85.02 a 86.81 per l’area distrettuale, posizionandosi al sesto posto tra le regioni italiane. L’incremento dell’area ospedaliera è di ben otto punti, da 68,29 a 76,67, facendo risultare la Liguria tra le regioni con una crescita maggiore rispetto all’anno precedente.

Il dato dell’area prevenzione, legata alle adesioni alle vaccinazioni, è invece da aggiornare con il calcolo di una serie di indicatori, per cui non è al momento possibile analizzare il valore che, al pari di molte altre regioni italiane, sarebbe in calo rispetto all’anno precedente. Si attende il calcolo definitivo del Ministero delle prossime settimane per esprimere le opportune valutazioni.