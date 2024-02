Ex Savam, il comune di Altare avvia l'iter per il recupero del canone di occupazione del suolo pubblico

Il comune di Altare, all'interno della procedura di liquidazione della società Città del Vetro S.r.l., ha avviato l'iter per il recupero del canone di occupazione del suolo pubblico, come richiesta di risarcimento nella questione ex Savam.

Tale azione è stata intrapresa in relazione alla chiusura della viabilità di via XXV Aprile e via Cesio nel periodo compreso tra il 29 settembre 2022 e il 31 gennaio 2024. La determina è stata pubblicata sull'albo pretorio comunale.

Dopo un'attenta valutazione, è stato determinato che l'importo ammonta a 45.229,07 euro. La somma è stata calcolata moltiplicando la superficie di 1814 mq per la tariffa di 18,70 euro al mq, per un anno intero, e aggiungendo il relativo importo per i quattro mesi aggiuntivi di chiusura delle strade.

Questa richiesta sarà presentata come una richiesta di insinuazione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale in corso, entro i termini fissati dalla Sentenza nr. 57/2023 del Tribunale Ordinario di Alessandria.