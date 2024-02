Incidente, intorno alle 18.45, ad Albenga lungo la via Aurelia in zona “Fortini”. Secondo quanto riferito, il sinistro avrebbe coinvolto due auto in uno scontro frontale.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Ceriale oltre alla Polizia Locale. Una persona è stata trasferita in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.