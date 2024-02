Albenga, cocaina e hashish nel circolo privato: arrestato il titolare

Un continuo movimento di persone, note alle forze dell’ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti, ha attirato l’attenzione di carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale di Albenga, che hanno eseguito congiuntamente un approfondito controllo di un circolo privato in via del Roggetto, ad Albenga, con l’ausilio del Nucleo Cinofilo carabinieri di Villanova D’Albenga.

L’azione operativa si è sviluppata nella notte del fine settimana scorso e si è protratta fino alle prime luci dell’alba, confermando il sospetto che all’interno di quel locale si svolgessero attività irregolari e che venisse anche utilizzato come base per lo spaccio di droga.

Determinante per il buon esito degli accertamenti è stato il coordinamento interforze, che ha consentito un proficuo scambio di informazioni ed un peculiare controllo nelle rispettive attribuzioni di competenza, nonché il fiuto del pastore tedesco “Bono”, condotto dai militari del Nucleo carabinieri Cinofili di Villanova D’Albenga, grazie al quale è stato rinvenuto all’interno del locale un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Circa 130 grammi di cocaina e altrettanti di hashish, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte per la vendita, erano stati nascosti in ogni angolo del locale, dentro le zuccheriere e le tazzine, nelle intercapedini delle gambe del tavolo da biliardo, dietro i mobili e le slot machine.

Sequestrati anche circa 21mila euro euro in banconote di vario taglio e diversi preziosi in oro, ritenuti essere dagli investigatori parte dei proventi della vendita dello stupefacente, che erano stati nascosti all’interno della gettoniera di una delle slot machine, da tempo in disuso ed accantonata in un’area del locale esclusa dall'accesso del pubblico.

Oltre al denaro contante e preziosi sono state anche rinvenute, nella disponibilità del proprietario, banconote false da 50 e da 20 euro, motivo per il quale si è proceduto anche alla sua denuncia in stato di libertà per il reato di possesso di banconote falsificate.

Il controllo, inoltre, ha permesso di accertare plurime violazioni relative al mancato rispetto della normativa contro il gioco d’azzardo, in particolare, l’assenza nell'esercizio della tabella dei giochi proibiti ex art. 110 TULPS e dell’iscrizione al sistema RIES, che ha comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative per un ammontare di 10mila euro.

All'interno del locale, è stata altresì riscontrata la presenza di 10 cittadini extracomunitari, tutti non tesserati come soci del circolo e con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, per le quali sono state contestate al proprietario diverse sanzioni amministrative per un importo complessivo di più di 20mila euro euro.

A seguito delle violazioni di legge sopra menzionate, le forze dell'ordine procederanno anche alla segnalazione alle autorità locali competenti per la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., e alla richiesta di revoca della licenza.

L’assessore ala sicurezza Mauro Vannucci afferma: “L’intervento eseguito dai carabinieri di Albenga in collaborazione con la polizia locale e la guardia di finanza ha permesso di porre fine ad una situazione da tempo attenzionata in via del Rogetto afferma l'assessore alla Sicurezza Mauro Vannucci -. L’attività in questione era diventato, infatti, punto di riferimento dello spaccio di stupefacenti".

"Queste infallibili strategie, concertate tra le forze dell’ordine in ossequio al patto per la sicurezza siglato a suo tempo tra la Prefettura, le forze dell’ordine ed il Comune di Albenga dimostrano il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’accordo - prosegue -. Voglio evidenziare come tali interventi sono eseguibili solo a seguito di accurate indagini preventive che richiedono delicate e articolate attività di accertamento al fine di poter riscontrare la loro rilevanza giuridica penale".

"Voglio altresì significare a tutti i cittadini come il patto per la sicurezza citato offra una vera e propria garanzia di sicurezza reale anche se in città alcuni, al solo scopo di trarne un vantaggio elettorale, amano diffondere messaggi volti a far percepire ai cittadini una insicurezza generalizzata”, conclude Vannucci.

Aggiunge il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Questa operazione evidenzia, ancora una volta, la cooperazione e l’affiatamento che c’è tra le forze dell’ordine che cooperano e collaborano per la sicurezza della città".

"È proprio grazie alla perfetta sinergia instaurata che vengono poste in essere operazioni come questa che necessitano di attente attività di indagine e accertamento”, conclude il primo cittadino.