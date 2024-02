Savona, gli studenti incontrano i professionisti della sanità all'Open day di orientamento

Chi è solo curioso e si guarda intorno. Chi più interessato fa domande su come si accede alla professione e parla con fisioterapisti, logopedisti, ostetriche, infermieri e altri operatori sanitari dell'Asl2.

Dura dalle 9 alle 12 di questa mattina, 20 febbraio l'Open day di orientamento dell'Azienda sanitaria del Savonese rivolto agli studenti degli istituti superiori, per far conoscere i vari profili professionali del mondo sanitario sottolineando, per ciascuno, le caratteristiche tipiche, i punti di forza ed il loro contributo nel sistema sanità.

L'iniziativa ha lo scopo di illustrare i percorsi scolastici ed i vari sbocchi professionali al fine di stimolare nei giovani l’interesse verso le professioni del mondo sanitario, anche attraverso racconti ed esperienze dirette di colleghi e studenti.

"La presenza di giovani che hanno da poco intrapreso il percorso universitario o che sono entrati recentemente nel mondo di lavoro è stata sicuramente un’idea vincente, perché ha consentito di instaurare con i ragazzi un dialogo più facile ed immediato e di mettere loro a disposizione testimonianze più coinvolgenti. Allo stesso modo la presenza di professionisti più “consolidati” ha messo in luce il peso e l’importanza di un’esperienza approfondita e qualificata. Siamo felici che questa iniziativa abbia raccolto tanto interesse da parte di scuole e studenti. E’ un piacere vedere questa piazza piena di giovani interessati a intraprendere un percorso formativo e lavorativo nel mondo della sanità. E’ di questa energia che abbiamo bisogno", commenta la dottoressa Monica Cirone, direttore Sociosanitario dell'Asl 2.

"Vogliamo ringraziare gli ordini oggi presenti per la loro collaborazione che si è rivelata di grande aiuto per la buona riuscita della giornata. Forti del successo di questa edizione, è nostra intenzione replicare questo evento anche i prossimi anni coinvolgendo altri ordini e nuove professioni", aggiunge la dottoressa Maria Iris Grassi, direttore S.C. Coordinamento professioni sanitarie ospedaliere e territoriali.

L'evento ha coinvolto circa 350 studenti, accompagnati dai loro insegnanti.