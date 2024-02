Accoltellamento in Darsena, 18enne davanti al Gip si avvale della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Giudice per le Indagini Preliminari Laura De Dominicis e ha fornito dichiarazioni spontanee.

Questa mattina è stato interrogato in Tribunale a Savona, M.R., 18enne savonese che era stato arrestato a Barcellona lo scorso 7 febbraio, con l’accusa di tentato omicidio aggravato, fatto commesso la notte del 7 gennaio scorso a Savona, nella zona della Darsena nei pressi dei lavatoi.

Immediata era stata l'attività investigativa avviata dalle volanti e dalla Squadra Mobile della polizia, dopo il grave episodio, che aveva portato all’identificazione del presunto responsabile del reato. Secondo la ricostruzione dei fatti, per futili motivi, l’aggressore dopo aver cercato di colpire con alcuni fendenti al collo con un coltello di circa 23 cm un 24enne (i due non si conoscevano) lo aveva ferito all’addome.

La vittima era poi riuscita ad allontanarsi in Calata Sbarbaro e chiamare i soccorsi, i quali lo avevano trasportato all'ospedale San Paolo di Savona in codice rosso.

Sulla base degli elementi acquisiti, con la tempestiva attività di indagine della squadra mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, l’autorità giudiziaria aveva emesso un ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del giovane, che nel frattempo si era reso irreperibile.

Erano state avviate immediate e complesse indagini per rintracciarlo nel minor tempo possibile, monitorando costantemente la sua cerchia di frequentazioni e consentendo di localizzarlo all’estero, precisamente nel centro cittadino di Barcellona e per consentirne la cattura in Spagna il GIP aveva emesso un mandato di arresto Europeo.

Le indagini erano proseguite per la sua precisa localizzazione: per rendersi irreperibile l’uomo avrebbe adottato una certa accortezza, cambiando spesso abitazione, ma attraverso specifici accertamenti tecnici ed informatici i poliziotti della squadra mobile erano riusciti a rintracciarlo e a condividere in tempo reale tutte le informazioni raccolte con l’Unità Fast Spagna, del servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, permettendo alla Polizia Spagnola di catturarlo mentre era in strada, vicino all’abitazione segnalata come suo possibile ultimo nascondiglio.

Per il giovane, con precedenti specifici, non sarebbe stato infatti nuovo a episodi legati ad aggressioni con arma da taglio, è stato confermato dal Gip il carcere.