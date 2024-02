Monitoraggio e controllo della Guardia Costiera di Loano-Albenga, multati nove stabilimenti balneari

Nove sanzioni amministrative, per un totale di 9288,00 euro, sono state emesse nei confronti di stabilimenti balneari che non hanno adempiuto agli obblighi derivanti dalle disposizioni per le attività elioterapiche e lo smontaggio delle opere di facile rimozione al termine della precedente stagione balneare.

E' questo il bilancio delle attività istituzionali svolte nei giorni scorsi sul territorio di competenza dalla Guardia Costiera di Loano-Albenga, di stanza presso l'Ufficio Locale Marittimo di Alassio.

Gli uomini e le donne della Guardia Costiera si sono impegnati in controlli in materia demaniale, ambientale e della pesca, con l'obiettivo di garantire, con una presenza incisiva ma discreta, lo svolgimento sicuro delle attività balneari e di intervenire con fermezza, dove necessario, per reprimere condotte illecite.

Inoltre, i militari della Guardia Costiera, impegnati su più fronti, hanno eseguito un'attività ambientale condotta sul territorio del comune di Albenga, che ha portato al ripristino delle condizioni previste dalle normative vigenti di un terreno ad uso agricolo utilizzato in parte come deposito incontrollato di rifiuti di vario genere. Al termine dell'attività e dopo gli ultimi accertamenti, è stata elevata una sanzione amministrativa di 6500 euro a causa delle molteplici violazioni rilevate.

Sono stati effettuati anche numerosi controlli in materia di tutela del consumatore finale sulla filiera ittica della pesca, presso esercizi commerciali situati nei comuni di Albenga e Alassio.

In particolare, nel giorno di San Valentino, il personale della Guardia Costiera di Alassio ha effettuato controlli in materia di tracciabilità, rintracciabilità e conservazione del prodotto ittico a tutela dei consumatori presso un ristorante di Alassio. Dall'ispezione effettuata è emersa la mancanza di documentazione relativa alla provenienza del prodotto ittico. Il personale ha quindi provveduto a sanzionare amministrativamente il titolare per 1500 euro e ha eseguito il sequestro di circa 35 kg di pesce.