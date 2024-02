Varazze, imbratta Lungomare Europa: vandalo individuato dalla polizia locale grazie alla segnalazione di un cittadino

Nella giornata di ieri, grazie alla pronta segnalazione di un cittadino attento, la pattuglia della polizia locale di Varazze è intervenuta lungo il Lungomare Europa, riuscendo ad individuare un individuo responsabile di atti vandalici.

"La polizia locale era da tempo sulle tracce di questo soggetto, sospettato per episodi simili avvenuti nell'ultimo anno, ma è stata la segnalazione del cittadino a fornire l'elemento decisivo per la sua individuazione - spiega il sindaco Luigi Pierfederici - L'operazione è stata possibile grazie all'azione congiunta tra cittadini e forze dell'ordine".

L'individuo è stato colto in flagrante mentre cessava l'attività di imbrattamento, caratterizzata da una striscia gialla e una blu. L'intervento si inserisce in un contesto più ampio di indagini di tipo tradizionalistico, reso necessario dalla fase sperimentale del sistema di videosorveglianza, recentemente attivato, in quel specifico tratto di Varazze".

La polizia Locale di Varazze, presente quotidianamente con una pattuglia di pronto intervento, ribadisce l'importanza della vigilanza e della segnalazione da parte dei cittadini di qualsiasi attività sospetta o illecita.

"Questo episodio, evidenzia non solo l'efficacia delle misure di sicurezza adottate, ma anche il valore dell'impegno civico nel contrasto ai comportamenti che danneggiano il patrimonio comune e l'immagine della città - conclude Pierfederici - Il comune di Varazze e le forze dell'ordine locali continueranno a lavorare insieme per garantire la sicurezza e la vivibilità urbana, ringraziando la comunità per il supporto e la collaborazione dimostrati".