Genoa a più 10 dalla zona retrocessione: numeri e protagonisti del Vecchio Balordo

Dopo il pareggio contro il Napoli Gilardino si è dichiarato soddisfatto delle prestazioni che hanno messo in campo i ragazzi, affermando di aver ottenuto le risposte che cercava, intanto il Genoa diventa un club sempre più temibile nel palinsesto delle quote Serie A.



Il campionato dei Rossoblù ha visto le ultime tre gare senza vittorie ma con due pareggi importanti, soprattutto alla luce dei trionfi negli scontri diretti contro Lecce e Salernitana, in un’ipotetica lotta salvezza che non preoccupa Gilardino.



Il Genoa ha concluso le prime 25 gare di campionato alla posizione 12 e il pareggio contro il Napoli è un’overdose di fiducia.

Vecchio Balordo al top nelle ultime 5 gare in trasferta

Il Genoa è al sesto posto tra i migliori club in trasferta nelle ultime 5 gare giocate fuori casa e non ha mai perso, soltanto la capolista è rimasta imbattuta in questo frammento di campionato che va dalla gara contro il Sassuolo, passando per Bologna, Salerno, Empoli e Napoli. Lo score è di 2 vittorie e 3 pareggi: ottima prova di forza lontano dal Ferraris.

Statistiche generali del Genoa in casa e trasferta

In generale fuori casa il Genoa non è tra le migliori, infatti, prendendo in considerazione tutte le 13 gare disputate lo score è di 3 vittorie, 4 pareggi e ben 6 sconfitte.



Opposta è la situazione al Ferraris, dove nelle scommesse sportive il Genoa è sempre favorito con la squadre di pari livello, infatti, in casa lo score del Vecchio Balordo è di 17 punti messi in cassaforte con 4 vittorie e 5 pareggi nelle prime 12 gare. Le sconfitte sono 3.

Il Genoa è una squadra da under 2.5

Sono 15 i match terminati con almeno 3 gol totali su 25 disputati, il Genoa è una squadra che tende a segnare e subire poco come dimostrano anche le 20 gare terminate in under 3.5.

Tuttavia, quando i Rossoblù scendono in campo almeno 2 reti totali sono assicurate nel match, infatti, sono 16 le gare terminate con il simbolo over 1.5 fino a questo punto del campionato.

Gudmundsson è il top player del Genoa

Il centrocampista islandese che già l’anno scorso si era messo in risalto con le sue prodezze, quest’anno non ha smentito le aspettative, segnando 9 gol in 23 partite e fornendo anche due assist ai fini delle marcature.



Al secondo posto dei bomber rossoblù c’è Retegui con 5 gol e 2 assist, segue Malinovsky con 3 gol e 1 assist, mentre Dragusin ed Ekuban sono a pari merito con 2 reti e 1 assist a testa.

Marzo di fuoco per il Vecchio Balordo

Il mese di marzo rappresenta la prova del nove per i ragazzi allenati da Alberto Gilardino, si parte il 4 contro l’Inter al Meazza per tornare al Ferraris contro il Monza il 10.



Il 17 c’è la sfida contro la Juventus a Torino, mentre il 30 si chiude il palinsesto di marzo con la gara casalinga contro il Frosinone.