Le grandi musiche da film ai "Pomeriggi della Mozart" di Savona

Nell'ambito l'ottava stagione de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona arriva un appuntamento davvero godibile ma di altissima qualità.

Il 23 febbraio, alle 17.30, sarà di scena l'Accordance Duo di Massimo Santaniello (clarinetto) e Gianni Fassetta (fisarmonica) che si produrrà in un programma intitolato “In viaggio nel mondo del cinema”. In scaletta brani di Gershwin, Morricone, Rota, Piovani, Galliano.

Il concerto si svolgerà presso la sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona.

Lo spettacolo, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari, il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi, e le Assicurazioni Brignolo-Allianz.

I protagonisti

Gianni Fassetta, fisarmonica, inizia lo studio della fisarmonica all’età di sei anni con il maestro Elio Boschello di Venezia, distinguendosi giovanissimo per spontaneità tecnica, facilità interpretativa e fervida musicalità. Ha seguito i corsi di perfezionamento con i maestri F. Lips e W. Zubintskj. Classificatosi al primo posto in quindici concorsi nazionali e internazionali, ha partecipato a registrazioni Rai Tv, reti regionali e straniere. Con il Piazzollandotrio ha vinto il concorso internazionale Amadeus 2000. Partecipa nel 1983, a Roma, al Convegno-Esecuzione alla presenza del Ministro della pubblica istruzione F. Falcucci e di 14 direttori di Conservatori per l’inserimento della fisarmonica nei Conservatori di Musica di Stato in Italia. Svolge intensa attività concertistica (oltre 1500 concerti) in Italia (Sala Nervi in Vaticano alla presenza del Papa Giovanni Paolo II, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Villa Rufolo al Ravello Festival, Giardini Reali a Torino, Teatro Eden a Napoli, Teatro Petruzzelli a Bari, Auditorium Parco della Musica a Roma, Teatreo Goldoni a Venezia) e all’estero (Argentina, Austria, Canada, Francia, Germania, Giappone, Pakistan, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria). Da sottolineare la tournée in Argentina dove si è esibito anche al Teatro Colòn di Buenos Aires in presenza di Laura Escalada Piazzolla; quest’ultima, concorde con la critica, lo ha collocato tra i migliori interpreti di Astor Piazzolla. Nel 2000 con il Piazzollandotrio ha vinto il Concorso Internazionale Amadeus. Nel 1999 è uscito il cd “Evocazioni” con musiche proprie su testi del poeta Giuseppe Malattia della Vallata (Premio Letterario Internazionale), nel 2002 il cd “Reflejo”, opera monografica sulla produzione di Astor Piazzolla e nel 2018 "Mosaico" per fisarmonica sola. Ha partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film “Vajont” di Renzo Martinelli, componendo due brani per fisarmonica e quartetto d’archi, editi dalla casa discografica Sugar Music di Milano. Dal 2009 collabora con il Premio Oscar Nicola Piovani. Nel 2018 è interprete solista della musica composta da Remo Anzovino per le colonne sonore dei film Van Gogh tra il grano e il cielo e Il ladro di cardellini (in concorso ai David di Donatello). Suona con artisti di fama internazionale in varie formazioni. Particolare interesse suscita il Kaleiduo con il flautista Yuri Ciccarese. La sua originalità ha destato la curiosità in numerosi Festival in Italia e all'estero con larghi consensi di pubblico e critica. I compositori D. Zanettovich, F. Festa, S. Nanni, P. Pessina, M. Pagotto, C. Chiacchiaretta, R. Anzovino, G. Susana, V. Poles, V. Zocatelli, hanno scritto per lui. Dal 2011 è anche impegnato come direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival (Festival Internazionale Fisarmonicistico).

Massimo Santaniello, musicista poliedrico, solista, camerista, docente, project manager, direttore artistico e d’orchestra, con una spiccata attitudine a sostenere i giovani musicisti. Diplomatosi a pieni voti presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, si è perfezionato presso L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e presso la Scuola Internazionale di Musica di Fiesole (FI). Ha all’attivo più di 1000 concerti di musica da camera e come solista con diverse orchestre nazionali e internazionali. Svolge tutt’ora un’intensa attività concertistica che lo vede impegnato, oltre che in Italia anche in Germania, Austria, Francia, Giappone e Stati Uniti. Ha inciso per Azzurra Music, Rainbow Classical e Cat Sound. Ha collaborato sia da musicista che da direttore artistico con importanti artisti del panorama Musicale e Teatrale internazionale, Marcello Rota, Carla Delfrate, Boris Brott, L. Bacalov, Hector Ulisse Passarella, Bruno Canino, Antonio Ballista, Alberto Nosè, Sandro Laffranchini, Gianmaria Griglio, Sobrino Giampiero, Mariozzi Vincenzo, Francesco Bossone, Cecilia Laca, Giuseppe Lanzetta, Leo Gullotta, Giulio Scarpati, Mario Zamma, Francesco Omassini, Luca Signorini, Gianni Fassetta, Glauco Bertagnin, Roberto Baraldi, Sergio Cammarere, Fabrizio Bosso, Fiorella Mannoia, De Gregori, Peppe Vessicchio, Amanda Sandrelli, Blas Roca Rey, il Quartetto d’Archi del teatro San Carlo di Napoli, Orchestra della Fenice di Venezia, orchestra da Camera di Mantova, Orchestra della Moldavia, Orchestra di Stato di Arad, Orchestra della città di Verona, Orchestra Fukuoka sinfonietta Giappone, Orchestra e coro della Germania Meridionale, Orchestra Interpreti Italiani, Orchestra Scarlatti Regione Campania, I Solisti del Sesto Armonico, Orchestra Internazionale Fedele Fenaroli, e altre realtà musicali. Coltiva un rapporto particolare con il Giappone nelle vesti di solista ma anche di direttore d’orchestra con la Fukuoka Sinfonietta Orchestra. Ha tenuto master class in Giappone e sempre da docente vari laboratori d’orchestra per giovani musicisti, tra tutti il progetto ragazzi all’Opera nella città del compositore Antonio Salieri Legnago (VR) e presso il Conservatorio Statale Domenico Cimarosa di Avellino. Dal 2019 e fino al 2026 ricopre il ruolo di Sovrintendente e direttore artistico presso il Teatro E. Balzan “ La piccola Fenice” del Polesine e presso l’Orchestra I Filarmonici Veneti. È consulente delegato presso il Comune di Lauro (AV) per gli Spettacoli, è presidente del Distretto Turistico Vallo di Lauro Antico Clanis istituito dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. È stato direttore artistico dal 2006 al 2015 del Musi festival Pianura Veneta in collaborazione con la Regione Veneto, la provincia di Verona, la provincia di Rovigo, la provincia di Padova e i comuni di: Legnago, Villa Bartolomea, Bonavigo, Cerea, Casaleone, Isola Rizza, Roverchiara, Valeggio sul Mincio, Montagnana, Badia Polesine, Lendinara, Arquà Polesine, Giacciano con Baruchella, Este. È stato direttore artistico del Festival Musica nei Musei promosso dalla Fondazione Fioroni di Legnago (VR). Attualmente è referente di un comitato musicale Internazionale – Europeo, che ha come obiettivo la valorizzazione della musica e lo scambio culturale internazionale tra le varie realtà musicali. Il comitato direttivo è formato da musicisti docenti di varie accademie e conservatori musicali di New York, New Jersey, L'Aia Paesi Bassi occidentali, mentre la partecipazione è allargata alle varie città presenti in Francia, Inghilterra e Giappone.