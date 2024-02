"Una vita per lo sport": Albissola ricorda Angelo Besio, Giovanni Selis e Mario Zanobini

Angelo Besio, Giovanni Selis e Mario Zanobini. Tre personaggi che, nei loro rispettivi sport, sono stati, nel Savonese, dei pionieri e dei simboli. Albissola Marina li ricorda venerdì pomeriggio 23 febbraio al MuDA di via dell’Oratorio (inizio ore 16,30) in un incontro pubblico in cui saranno raccontati da familiari, allievi, collaboratori e amici.

L’iniziativa, che ha per titolo ‘Una vita per lo sport’, rientra fra gli appuntamenti proposti dall’associazione ‘Cultura e solidarietà’, che guida l’Unitre albissolese, e dal gruppo di lavoro che ha realizzato il libro ‘Ciao bae’, pubblicato nei mesi scorsi.

Besio, nel primo dopoguerra, con un gruppo di amici, ha creato un polo della pallavolo che ancora oggi è un punto di riferimento, il dottor Selis è stato il padre della pallanuoto, mentre il notaio Zanobini è stato uno dei protagonisti del baseball in Liguria. Sarà presente Carlo Colla, che di recente ha pubblicato il libro ‘Cari amici di vita e di sport’. Analoga iniziativa verrà proposta nei prossimi mesi per ‘celebrare’ altri personaggi dello sport locale.