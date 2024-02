Alassio, congresso cittadino di Fratelli d'Italia: Massimo Marino nuovo presidente

Ieri sera, ad Alassio, si è svolto nel prestigioso Hotel Aida della famiglia Galtieri il congresso cittadino di Fratelli d’Italia per l’elezione del presidente e dei dirigenti del partito, ai quali si sono aggiunti quelli di nomina fiduciaria. Durante la serata, è stato dato ampio spazio al dibattito per illustrare le attività messe a segno in questi anni e le proposte programmatiche per il futuro.

“In questi anni come coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – afferma Andrea Gervasoni– il mio impegno è stato un costante dialogo con la città. Attraverso un ascolto attento e continuo, abbiamo trasformato idee in azioni concrete. Ogni iniziativa è stata orientata a rendere realtà le esigenze della nostra comunità. Ho avuto l’onore di traghettare questo partito da piccole percentuali all'essere primo partito d’Italia. Auspico che il nuovo presidente porti avanti questo impegno, continuando a tradurre le esigenze cittadine in azioni tangibili al governo della città e di tutto il suo comprensorio”.

Al termine delle operazioni di voto, riservato agli iscritti del partito di Giorgia Meloni e alla presenza di numerose autorità regionali, sono risultati eletti i seguenti membri: presidente Massimo Marino, vicepresidente Andrea Gervasoni, segretario e tesoriere Patrizia Nattero, presidente onorario l’ingauno Roberto Crosetto. A seguire i membri dei dipartimenti cittadini tra i quali Lucia Leone e Alfio Sciuto.