Anche la Federazione provinciale del Pd aderisce allo sciopero promosso da edili e metalmeccanici di Cgil e Uil

"Il tema della sicurezza sul posto di lavoro è centrale in una Repubblica che, secondo la propria Costituzione, proprio sul lavoro è fondata. Troppo spesso ci troviamo, anche sul nostro territorio, a piangere la perdita di persone che addirittura muoiono facendo il proprio lavoro. Occorrono interventi strutturali contro lo sfruttamento e per la sicurezza. Per questa ragione aderiamo convintamente allo sciopero promosso da edili e metalmeccanici di Cgil e Uil per la giornata di oggi e saremo presenti al presidio che si terrà sotto la prefettura di Savona".

Così, attraverso una nota stampa, la Federazione provinciale del Partito Democratico.