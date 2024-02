Piano Sociale Integrato, l’ok dal consiglio regionale: 157 milioni di euro dal 2024 al 2026

Il Consiglio della Liguria ha approvato a maggioranza il Piano Sociale Integrato Regionale (Psir) per il periodo 2024-2026, destinando risorse significative per un totale di oltre 157 milioni di euro.

Con 18 voti favorevoli contro 11 contrari dell'opposizione, l'assemblea legislativa ha sostenuto il piano che include diverse fonti di finanziamento, come il fondo annuale per le politiche sociali regionali, il fondo triennale nazionale per le politiche sociali, il fondo triennale per la non autosufficienza e il fondo triennale per la povertà.

Le principali innovazioni del piano riguardano la creazione di nuovi ambiti territoriali sociali, allineati ai distretti sanitari, e l'implementazione di nuove figure professionali per la gestione dei servizi sociali. Si prevede un coordinamento regionale nella programmazione dei servizi, mentre la loro erogazione sarà di competenza comunale. Il ruolo del "direttore sociale" sarà rafforzato negli Ambiti Territoriali Sociali, coordinando i servizi e collaborando con i direttori sanitari dei distretti.

Il piano mira anche a potenziare i servizi con l'istituzione di nuovi Centri famiglia, il potenziamento delle attività di inclusione e supporto per disabilità e non autosufficienza, e l'introduzione di nuovi servizi rivolti alle persone in stato di povertà. Le Case di comunità, previste dal Pnrr, rappresenteranno i luoghi fisici per l'integrazione sociosanitaria.