Maltempo, l’avviso Arpal: nella notte isolate grandinate o temporali sulla Liguria

Interesserà la Liguria fino a domani il passaggio perturbato che sta portando piogge su tutta la regione, in progressiva intensificazione; sabato residua instabilità post-frontale causata da aria fredda in quota. Nell'odierno bollettino di vigilanza non è esclusa per questa notte la possibilità di qualche isolata grandinata o temporale, localmente forte. Nelle prossime ore inoltre sono attesi venti di burrasca dai quadranti meridionali fino a 60-70 km orari e una mareggiata sul centro e sul ponente ligure.

Domani, venerdì 23 febbraio, piogge diffuse al mattino anche con carattere di rovescio e poi lento miglioramento, sabato residua instabilità con isolati piovaschi.

OGGI: Peggioramento generale con piogge diffuse sul Centro-Levante, in graduale estensione a Ponente, e cumulate significative su BC e fino ad elevate su E. Venti di burrasca (60- 70 km/h) meridionali su tutta la regione, con raffiche superiori sui crinali e capi costieri esposti. Moto ondoso in aumento con mareggiata a fine giornata su AB e mare localmente agitato su C per onda da Sud/Sud-Ovest (periodo fino a 6 s).

DOMANI: Maltempo al mattino con piogge diffuse su tutta la regione, a carattere di rovescio moderato o puntualmente forte su BCE, e cumulate elevate su CE, significative su B. Bassa probabilità di temporali forti su BCE in questa fase. Al pomeriggio miglioramento, con bassa probabilità di fenomeni forti anche su AD associati ad instabilità post-frontale. Venti di burrasca (60-70 km/h) meridionali su BCE, forti (50- 60 km/h) meridionali su A, con raffiche superiori su crinali e capi esposti. Mareggiata per onda lunga da Sud-Ovest (periodo fino a 8 s).