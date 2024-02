L'Asl2 assume 18 tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Molte uscite per pensionamenti o trasferimenti alla Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, e la carenza di turn over, hanno penalizzato la struttura. Con l'assunzione di 18 tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro l'Asl2 potrà colmare quei vuoti di personale che si erano creati.

Nel dicembre del 2022 Alisa ha indetto il concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 72 posti a tempo indeterminato di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – ruolo sanitario – Area dei Professionisti della salute e dei Funzionari.

Lo scorso dicembre Alisa ha trasmesso all'Asl2 i nominativi dei 18 candidati risultati vincitori della procedura concorsuale che hanno espresso preferenza per l’assunzione a tempo indeterminato presso Asl2; di questi tre sono già dipendenti Asl2 a dipendenti a tempo determinato. Per loro il contratto a tempo determinato sarà chiuso per dare vita ad un contratto di assunzione a tempo indeterminato.