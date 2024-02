La Samp a Cosenza per scacciare la paura, Pirlo: "Preoccupazione? Va tramutata in energia positiva"

La zona playoff dista 6 punti, quella playout appena 3. Da qualunque angolazione la si voglia guardare, però, la situazione della Sampdoria appare chiara: servono punti. I blucerchiati proveranno a conquistarli questa sera sul campo del Cosenza (ore 20.30, arbitro Di Marco di Ciampino) nell'anticipo della 26esima giornata del campionato di Serie B.

La squadra di Pirlo è reduce dal pareggio beffa con il Brescia, un epilogo amaro per squadra e tifosi: "Quando pensi di aver portato a casa una partita importante e invece la pareggi, è normale che ci sia un po' di delusione - ha spiegato il tecnico doriano nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'impegno in terra calabrese - In settimana abbiamo resettato, inutile soffermarsi su cose che sono irrimediabili: ora pensiamo alla partita di Cosenza".

A ricevere la compagine ligure ci sarà uno stadio in festa che nell'occasione celebrerà anche i 110 anni del club di casa: "Quando vai a giocare contro la Sampdoria, tutti vogliono essere presenti - ha sottolineato Pirlo - C'è molto attesa per queste partite, ma non dobbiamo farci influenzare da questo ambiente".

Bomber Tutino è la punta di diamante di una squadra che precede i blucerchiati di quattro lunghezze: "Sta facendo molto bene, un attaccante di categoria molto bravo ad attaccare la profondità e che sa muoversi molto bene - le parole dell'allenatore della Samp sull'attaccante avversario - Dovremo avere un occhio di riguardo, ma non solo per lui".

La preoccupazione per la classifica? Pirlo non ha dubbi: "Ci deve essere quando giochi e non sei in una situazione di classifica serena, va tramutata in energia positiva. Non dobbiamo aver paura".

In vista del match odierno torna a disposizione Giordano dopo la squalifica, la sua presenza unita a quella di Barreca offre a mister Pirlo la possibilità di schierare la difesa sia a tre che a quattro. In mezzo al campo Benedetti è invece in lizza per una maglia da titolare. Per quanto riguarda la panchina, invece, è previsto l’esordio per il nuovo responsabile sanitario Cristiano Sirtori: ad affiancarlo ci sarà il fisioterapista Mauro Doimi.

PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Praszelik, Zuccon; Marras, Tutino, Mazzocchi; Forte. Allenatore: F. Caserta