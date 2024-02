Sampdoria, Darboe e De Luca firmano il colpo in trasferta: Cosenza ko

La Sampdoria torna a vincere: a Cosenza i blucerchiati passano 2-1 contro i padroni di casa conquistando tre pesantissimi punti. È una vittoria che permette alla squadra di Pirlo di tirare un sospiro di sollievo dopo un periodo avaro di soddisfazioni, con la zona playout che si era pericolosamente fatta sempre più vicina.

A decidere la sfida del "Marulla" sono state le reti nel primo tempo di Darboe (sempre più protagonista del centrocampo doriano) e di De Luca, di Frabotta il gol calabrese giunto ad un quarto d'ora dal 90'.

Con la tranquillità dei tre punti ottenuti in trasferta, Depaoli e compagni possono godersi le altre gare di giornata senza assilli ma martedì si tornerà già in campo: a Marassi è infatti in programma la gara con la Cremonese.

LA PARTITA

Gennaro Tutino è lo spauracchio che agita la Samp: al 15' e al 21' il bomber di casa dà prova delle sue abilità ma prima senza trovare la porta e poi trovando attento Stankovic. L'inerzia del match sembra propendere per i padroni di casa quando all'improvviso arriva il gol blucerchiato: al 23' Darboe si incunea nella metà campo avversaria e lascia partire un destro preciso e soprattutto imprendibile verso l'angolino alla sinistra di Micai.

La rete scuote la squadra di Pirlo e mette alle corde il Cosenza, ed è così che al 26' è subito raddoppio doriano: Kasami disegna un assist al bacio per De Luca, il numero 9 è implacabile e firma il bis. Prima dell'intervallo è ancora Tutino a cercare la via del gol per i rossoblù calabresi, Stankovic dice no.

L'avvio di ripresa vede ancora la Sampdoria protagonista, all'53' Kasami va a caccia del tris da fuori area ma la sua conclusione è fuori di poco. Bisogna attendere il 69' per vedere il Cosenza pericoloso: colpo di testa di Camporese da buona posizione, Stankovic blocca a terra. Al 75' però la contesa si riapre: Frabotta sugli sviluppi di un corner accorcia le distanze. La Samp patisce il colpo, sbanda e al 78' Stankovic deve volare per dire no alla conclusione da fuori di Mazzocchi.