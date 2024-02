Stadio Ferraris, Genoa e Samp lavoreranno insieme per la ristrutturazione: nel mirino la candidatura per Euro2032

Era suonato quasi come una sorta di ultimatum quello giunto da Roma alla presentazione di "Genova Capitale dello Sport 20024" da parte del sindaco Bucci, a Genoa e Sampdoria, per ridefinire il prima possibile il futuro assetto del "Luigi Ferraris" e arrivare così a lanciare ufficialmente la candidatura dell'impianto di Marassi tra quelli che ospiteranno l'Europeo 2032 (nell'edizione congiunta organizzata insieme alla Turchia).

A Palazzo Tursi, le due società hanno incontrato il primo cittadino, il suo vice con delega ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi e l'assessore allo Sport Alessandra Bianchi per esaminare il progetto di ristrutturazione dello stadio genovese, "al fine di renderlo compatibile alle aspettative dei cittadini e dei tifosi per uniformarlo alle norme per la selezione di UEFA Euro 2032", come ha spiegato in una nota a margine dell'incontro lo stesso Comune.

"L’amministrazione ha condiviso il progetto presentato - si legge ancora nella nota - ed esprime soddisfazione per l’allineamento delle due società che stanno lavorando congiuntamente con lo scopo di presentarlo in breve tempo".

Positività che è anche nel commento della società di Villa Rostan, da tempo affidatasi all'architetto Hembert Penaranda (anch'egli presente stamani) per studiare il restyling del "Tempio": "Si sono poste le basi per l’approvazione in tempi rapidi di uno straordinario progetto di riqualificazione dello stadio - ha commentato in una nota il presidente rossoblù Alberto Zangrillo - Nelle prossime due settimane i tecnici delle due società lavoreranno intensamente per la finalizzazione di uno stadio della città".

"Voglio cogliere l’occasione per manifestare la mia personale gratitudine al signor Sindaco che continua a spendersi in prima persona dando un contributo fondamentale per la finalizzazione di un importante capitolo non solo sportivo, ma di grande impatto sociale" ha aggiunto il numero uno genoano.

Pollice all'insù anche per l'azionista di maggioranza della Sampdoria, Matteo Manfredi: "La valorizzazione del 'Ferraris' è un punto cardine del nostro investimento. Ringraziamo pertanto l’amministrazione per aver fattivamente contribuito a gettare le basi per la riqualificazione dell’impianto. Il tavolo di lavoro è aperto: abbiamo una tempistica sfidante ma di grande opportunità".

"Nelle prossime settimane impegneremo le nostre forze - ha quindi confermato Manfredi - con l’obiettivo comune di arrivare quanto prima allo sviluppo e alla definizione di un progetto di fondamentale importanza, capace di soddisfare le esigenze non soltanto delle due squadre e della città ma soprattutto quelle dei nostri tifosi, sempre meritevoli delle attenzioni del club".