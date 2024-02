Albenga, dal 4 marzo al via i corsi di canto lirico tenuti dalla soprano Antonella Banaudi

Da lunedì 4 marzo ad Albenga, alla WunderKammer di Palazzo Oddo, cominceranno i corsi di canto lirico tenuti dalla soprano Antonella Banaudi.

Sanremese, diplomata a Verona, e perfezionata alla Scala, protagonista di alcuni tra i più acclamati allestimenti sia in Europa che negli States, Antonella Banaudi ha accettato con entusiasmo la proposta della Fondazione Oddi di iniziare dei corsi di Canto Lirico. Ha insegnato nei Conservatori di Como, La Spezia e Venezia e collaborato con lo Schiller Institute di Wiesbaden e il LaRouche PAC a Boston e in Virginia, oltre ad aver tenuto corsi estivi in collaborazione con i conservatori di Firenze e La Spezia in Italia e Francia.

“L’ amicizia con Palazzo Oddo è cominciata come spettatrice ed è continuata con due concerti come cantante alla Wunderkammer. Ora comincia una collaborazione come insegnante di canto, per trasmettere quanto più possibile degli insegnamenti di grandi Maestri del passato, sperimentati per anni sui palcoscenici internazionali insieme ai grandi artisti che hanno fatto conoscere il canto italiano al mondo.” dice Banaudi.

Soddisfazione esprime il presidente della Fondazione Roberto Pirino, grande estimatore di Musica e dell'Artista che aggiunge: “ci inoltriamo sempre più per la strada dell'eccellenza, e la collaborazione col M° Banaudi è un altro tassello che unisce i desiderata dell'Amministrazione con una sempre più variegata offerta sul territorio, in grado di venire incontro alle più svariate esigenze. Un grande “grazie!” ad Antonella per questa collaborazione.

Diplomata al Conservatorio “Dall’Abaco” di Verona, ha studiato con Augusta Oltrabella, (prima interprete di Iris e assoluta protagonista del repertorio verista) Lia Guarini (diretta da A. Votto e O. Respighi), L. Gencer e C. Bergonzi che non necessitano di presentazione. Ha studiato repertorio con i Maestri collaboratori della Scala A. Tonini, G. Pisani e B. Kettelson. Ha vinto i concorsi internazionali AS.LI.CO. (debuttando in “Il Farnace” di A. Vivaldi alla Piccola Scala), “Maria Caniglia”, “Philadelphia Opera Company – Luciano Pavarotti”. Premiata ai concorsi “Voci verdiane” di Busseto, “Maria Callas RAI3”. “G.Verdi” di Parma, “G.Puccini” di Milano.

Voce di soprano drammatico d’agilità è stata interprete soprattutto dei grandi ruoli verdiani come Aida, di cui è stata protagonista anche diretta da N. Rescigno all’arena di Caracalla. E poi Nabucco, cantato innumerevoli volte in decine grandi arene e luoghi storici in Germania (piazza del Duomo di Colonia al Palazzo del ghiaccio di Amburgo o al castello di Bremen o al Gerry Weber Stadion di Halle, registrato per la Loreley Klassik ; Luisa Miller (debuttando al fianco di L.Pavarotti a Philadelphia, registrato per la TV USA); Ballo in Maschera; Messa di Requiem; Il Trovatore (di cui si ricorda soprattutto la produzione registrata per la RAI del Maggio Musicale Fiorentino, sempre al fianco di L. Pavarotti con il Maestro Z. Meht); Il Corsaro; I Lombardi con C.Bergonzi. Anche Tosca e Turandot cantate a Praga, Melbourne, Dijon ecc sono state sue applaudite interpretazioni. In repertorio anche Idomeneo di W.A.Mozart e Stabat Mater di Rossini.

Antonella Banaudi è stata definita da Christopher Raeburn, storico direttore di produzione della DECCA International, “la voce di soprano drammatico d’agilità degli ultimi 40 anni”. Per la DECCA ha registrato “Il Trovatore”. Altri importanti riconoscimenti della critica internazionale su “Opera” di Londra, sul “Metropolitan Opera News” di New York, oltre al premio della critica italiana come “voce verdiana” per la rivista “Opera” con Anita Cerquetti come madrina.

Altre registrazioni con DENNA INTERNATIONAL con l’Orchestra Reale di Stoccolma e per AMADEUS con N.Gedda, G.Winberg e R,Servile, per la RTS e per RAI3.

Ha lavorato con R. Muti, Z. Metha, C. Franci, A. Campori, M. Viotti, M.de Bernart, A. Guadagno, B. Amaducci. Ha cantato a fianco di G. Giacomini, L. Bartolini, N. Martinucci, B. Baglioni, G. Bumbry, D. Zajick, L. Nucci, G. Zancanaro, P. Burchuladze e molti altri grandi artisti.