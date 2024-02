Giovani investiti in valle Armea, la ragazza si è svegliata ma rimane in prognosi riservata

I due ragazzi sono stati schiacciati contro un muro da un camion, che trasportava tubi in acciaio, nella zona di valle Armea. Il ragazzo purtroppo non ce l'ha fatta mentre la ragazza è giunta all'ospedale di Santa Corona in gravi condizioni con un politrauma che interessava bacino, colonna vertebrale, arto inferiore sinistro ed omero destro. Le procedure previste dall'Asl2 e le professionalità presenti al Santa Corona, D.E.A. di II livello e Centro di riferimento per il Ponente ligure per la traumatologia complessa e dei politraumi, hanno permesso di attivare immediatamente la sala operatoria per un complesso intervento che è durato circa 12 ore.