Finale '24, la Lista Toti frena sull'appoggio a Guzzi: "Nessun accordo, valuteremo"

"Nelle prossime settimane, con il presidente Giovanni Toti, valuteremo le soluzioni in campo, come sempre mettendo al centro la validità dei progetti e le posizioni espresse dal territorio - sottolinea il consigliere arancione -. Abbiamo ottimi rapporti con le persone che sono in campo, da una parte e dall'altra. Se ci sarà modo di trovare una convergenza piena con tutti i nostri rappresentanti annunceremo la nostra posizione, altrimenti, come movimento civico, lasceremo alle singole sensibilità la massima libertà. Che poi è quello che a più riprese ha detto il presidente Toti anche per il caso di Sanremo".