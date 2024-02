Pomeriggi Musicali a Finalborgo, il 2 marzo “Salotto musicale” con Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio

Sabato 2 Marzo ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo sarà ospite il duo pianistico a quattro mani composto da Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio, con un programma dal titolo “Salotto musicale”: come in un salotto ottocentesco, il programma prevede brani originali per pianoforte a 4 mani e brani trascritti che usano la tastiera per riproporre temi d’opera famosi o per rendere più lineare e intellegibile un brano nato per un altro strumento. Il programma include anche un omaggio ad alcune delle donne compositrici più conosciute in occasione della festa della donna.