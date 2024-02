Bicocca Village primo Entartainment Center a diventare Punto Viola

Bicocca Village (Milano - Viale Sarca angolo via Chiese) ha stretto un’alleanza significativa con l’Associazione DonnexStrada diventando così il primo Entertainment Center ad essere designato come "Punto Viola”. Una collaborazione ed un’iniziativa pionieristica che valorizzano lo spazio del Centro non solo come luogo di divertimento e shopping ma, soprattutto, come destinazione milanese caratterizzata da un ambiente sicuro, accogliente ed inclusivo. Un segno tangibile e concreto dell’impegno nei confronti della collettività da parte di Svicom S.p.A Società Benefit, la società di gestione del Centro, che da sempre intende consolidare lo stretto legame con il quartiere e la città offrendo servizi ed iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo. Un obiettivo costruito nel tempo che oggi diviene contrasto alla violenza di genere e sostegno all'empowerment femminile e che differenzia Bicocca Village da ogni altro centro commerciale oltre che per i molteplici servizi di intrattenimento, la varietà di ristoranti e la vasta gamma di negozi, per la sua capacità di stimolare il cambiamento sociale.

L’ Associazione DonnexStrada nasce nel 2021 con l’obiettivo di restare al fianco di ogni donna in difficoltà. Un obiettivo perseguito fornendo patrocinio legale, supporto psicologico, accoglienza temporanea, assistenza clinica e attraverso una rete di “punti viola”, spazi fisici contrassegnati dal colore viola all'interno di edifici, strutture pubbliche o esercizi commerciali in cui tutte le donne che si trovano in una condizione di immediato pericolo possono accedere per trovare l’aiuto di persone pronte e preparate a fornire il supporto necessario ed attivare canali di assistenza, sicurezza e protezione. Il colore viola rappresenta la forza, la determinazione e la solidarietà ed è divenuto il simbolo internazionale della lotta contro la violenza di genere e per questa ragione è stato scelto come segnale distintivo e visibile dei luoghi deputati a fornire aiuto alle donne che si trovano in pericolo.

Il riconoscimento a Bicocca Village dell’attributo di “Punto Viola” sancisce l'impegno nella lotta contro la violenza di genere. “Siamo orgogliosi di questa alleanza” ha dichiarato Giuseppe Tilone, Direttore di Bicocca Village, aggiungendo “essere un entertainment center significa garantire servizi di qualità ed ambienti sicuri e protetti in cui trascorrere il proprio tempo divertendosi con la famiglia, gli amici e perfino da soli, diventare un punto viola vuol dire essere un vero riferimento per il territorio garantendo sicurezza, supporto e protezione a tutte le donne”. Numerosi esercizi commerciali presenti all’interno del Centro hanno aderito all’iniziativa offrendo il proprio spazio come luogo di accoglienza e fornendo al proprio personale un’adeguata formazione volta a sviluppare le capacità di ascolto e comprensione delle donne che, sentendosi minacciate o versando in uno stato di bisogno, si rivolgeranno loro in cerca di aiuto. Presentando il progetto Verdiana Scarpini, Coordinatrice dei servizi di Gestione di Bicocca Village e promotrice dell’iniziativa, ha dichiarato: “Abbiamo costituito un pool di volontari al nostro interno composto da personale del nostro Centro, dipendenti delle attività commerciali e da addetti alla vigilanza che, grazie al supporto di formatori qualificati dell’Associazione, hanno imparato come poter essere di aiuto a donne in difficoltà sviluppando la propria sensibilità e attenzione, imparando le modalità di attivazione dei canali di supporto e assistenza esterni, acquisendo le tecniche, ad esempio, per fornire assistenza telefonica accompagnando con una video chiamata una donna che non si sente sicura in un tratto buio di strada mentre torna a casa, esce dal lavoro o percorre da sola un tragitto pericoloso”. Divenire Punto Viola significa per Bicocca Village anche vedersi riconosciuto il merito di avere creato un ambiente sicuro ed accogliente in cui ogni donna può sentirsi al riparo e rispettata mentre fa shopping o mentre partecipa alle attività del Centro grazie ad un’illuminazione adeguata in ogni punto, ad una segnaletica chiara e comprensibile, alla video sorveglianza di tutti i parcheggi e delle aree esterne, alla costante presenza di personale di sicurezza adeguatamente formato per riconoscere i segnali di violenza e pronto ad intervenire tempestivamente.

Oltre all'assistenza diretta, Bicocca Village e l’Associazione DonnexStrada svolgeranno un ruolo attivo nel promuovere una cultura di rispetto ed uguaglianza di genere. All'interno del centro saranno organizzati eventi, incontri, conferenze ed attività di raccolta fondi rivolti ai residenti di Milano e dintorni per sensibilizzare l’opinione pubblica, diffondere conoscenza, sviluppare sensibilità e consapevolezza.