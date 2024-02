Savona, il 5 marzo una conferenza dedicata a Beppe Fenoglio e all'esperienza delle repubbliche partigiane

Martedì 5 marzo, alle ore 15.00 nell'Aula Magna del Liceo Chiabrera Martini di Savona, si terrà una conferenza dedicata a Beppe Fenoglio e all'esperienza delle repubbliche partigiane.

L'appuntamento sarà aperto alla cittadinanza (ingresso da via Aonzo) e sarà possibile anche partecipare tramite collegamento on line (prenotazioni allla seguente mail antonioriccardi@liceochiabreramartini.it).

«Alba la presero in duemila il 10 ottobre e la persero in duecento il 2 novembre dell'anno 1944. Ai primi di ottobre, il presidio repubblicano, sentendosi mancare il fiato per la stretta che gli davano i partigiani dalle colline […] fece dire dai preti ai partigiani che sgomberava, solo che i partigiani gli garantissero l'incolumità dell'esodo. I partigiani garantirono e la mattina del 10 ottobre il presidio sgomberò. Il suono delle campane diede alla città il segnale. Cittadini e partigiani vissero ore di euforia, liberi dalla tensione: i fascisti erano ormai al di là del Tanaro. Fu la più selvaggia parata della storia moderna: solamente di divise ce n'era per cento carnevali».

È il memorabile inizio del racconto I ventitré giorni della città di Alba di Beppe Fenoglio, apparso nel 1952. Col suo stile disincantato e ironico, efficacemente corrosivo, essenziale e senza fronzoli letterari, lo scrittore partigiano di Alba costruiva un onesto tributo anticelebrativo e sincero alla temporanea liberazione della sua città e quindi allo straordinario esperimento di democrazia che è stato la repubblica partigiana di Alba.

Con il romanzo di Fenoglio, di cui ci parleranno Francesco De Nicola, attuale presidente della Società Dante Alighieri di Genova, e Chiara Colombini, responsabile scientifica dell’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della società contemporanea di Torino, si conclude il ciclo di incontri dedicati alle vicende dalla guerra di Liberazione e alla letteratura che le ha meglio rappresentate. Il ciclo è organizzato dal prof. Pier Luigi Ferro e dalla prof.ssa Giosiana Carrara del Liceo Chiabrera col patrocinio dell’ISREC di Savona.

Chi volesse vedere la registrazione dei due precedenti incontri può prenderne visione sul sito dell’ISREC di Savona (QUI e QUI).