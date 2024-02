Il Governatore del Distretto Lions 108Ia3, Oscar Bielli, ha concluso il programma di visite ai 63 Club che operano sul territorio di Piemonte e Liguria occidentali

Ottima la sensazione sull'attività dei Lions che sempre più operano sul territorio avviando iniziative con altre Associazioni di volontariato e con le Istituzioni. Infatti lo slogan che caratterizza l'attività dell'anno sociale 2023/24 è "Aiutiamo le nostre Comunità".

La scheda operativa dimostra le risorse (professionalità, tempo, denaro) che i Lions mettono a disposizione nelle nostre aree.

È stata avviata la Mission 1.5 che prevede il raggiungimento di 1.500.000 Soci Lions nel mondo entro il 2027 per poter servire 1.000.000.000 di persone in difficoltà. A questo riguardo Bielli sottolinea gli importanti risultati raggiunti, infatti il suo Disitretto si è collocato al promo posto (in termini percentuali) per l'acquisizione di nuovi Soci a livello nazionale.

La vista costituisce il service storico dell'attività dei Lions attraverso diverse forme di intervento:

Centro di addestramento dei cani guida per non vedenti che ha consegnato gratuitamente oltre 2.000 cani dalla sua costituzione nel 1959.

Banca degli occhi che provvede all'espianto, conservazione e trapianto della cornea.

Screening a favore di bambini per l'ambliopia

Vaccinazioni nei Paesi africani contro la cecità da fiume.

Il mese di marzo si presenta particolarmente impegnativo per i Governatori Lions italiani.

Dal 28 febbraio al 4 marzo una loro delegazione sarà ricevuta in visita ufficiale presso il Palazzo dell'ONU a New York. In ricordo della collaborazione che i Lions fornirò nella stesura della Carta Costitutiva delle Nazioni Unite, infatti sono accreditati presso le commissioni Unesco, FAO, UNICEF.

il 5 e 6 marzo la Presidente Internazionale Lions Patti Hill sarà in visita ufficiale a Roma e, accompagnata dai Governatori, andrà in udienza dal Santo Padre, e sarà ricevuta dalla Presidente del Consiglio.

Dal 7 al 10 marzo si terrà a Bologna la Conferenza del Mediterraneo che riunirà delegazioni Lions dei Paesi che si affacciano sul nostro mare. Tema principale sarà l'Ambiente che costituisce il tema Internazionale cui si dedicano i Lions di tutto il mondo in questo anno sociale.