La Samp a caccia del ritorno alla vittoria in casa: alle 20.30 c'è la Cremonese, playoff nel mirino

Nella serata in cui la Samp cercherà di ritrovare quel successo che a Marassi manca dal 9 dicembre scorso (2-0 contro il Lecco), non sarà della partita Kasami: il centrocampista, alle prese con un affaticamento muscolare, non rientra tra i convocati. Ci sarà, invece, seppur claudicante per un fastidio alla spalla destra, Darboe. Tra i calciatori a disposizione riecco anche Valerio Verre: dopo un confronto con la società, seguito al rifiuto da parte del giocatore del trasferimento in Turchia, il 30enne ha raggiunto un accordo per la rimodulazione al ribasso del suo contratto. Pace fatta con il club e di conseguenza una freccia in più per l'arco di mister Pirlo che aveva caldeggiato il suo ritorno in rosa.