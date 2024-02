La Samp non riesce a dare continuità, anche la Cremonese passa al "Ferraris": blucerchiati ko 1-2

La vittoria di Cosenza aveva riportato una certa serenità in casa Sampdoria, serenità che pochi giorni dopo è però già da dimenticare: i blucerchiati cadono 1-2 al Ferraris contro la Cremonese e oltre a non compiere passi verso la zona playoff, vedono pericolosamente alle spalle i playout ora a -2.

Nella serata che registra l'ennesimo ko casalingo, Johnsen e Faletti rendono vano il momentaneo pareggio firmato da Ghilardi. Nel finale Barreca sfiora due volte il gol, ma in entrambi i casi non trova il bersaglio e così domenica a Piacenza contro la Feralpisalò, in quello che guardando la classifica oggi non può che assumere i contorni di uno scontro diretto per la salvezza, non si potrà sbagliare.

È praticamente subito botta e risposta al "Ferraris" con la Cremonese che al 5' passa in vantaggio con Johnsen, chirurgico nel battere Stankovic con un destro rasoterra. La replica dei padroni di casa non tarda ad arrivare e al 13' Ghilardi, sugli sviluppi di un corner, raccoglie l'assist di Facundo Gonzalez e firma l'1-1.

Al 27' è ancora la Samp ad accendere la partita con una conclusione di Alvarez che termina fuori di poco. Al 30' è Yepes ad andare vicino al gol, Jungdal dice no con un pregevole intervento. Sul finire della prima frazione doppio squillo ospite, in entrambe i casi Stankovic risponde con bravura mantenendo invariato il punteggio.

La squadra di Pirlo prima del fischio finale si getta in avanti a caccia del pari e con Barreca lo sfiora due volte, prima di testa e poi di piede, ma senza fare centro. Cala così il sipario, per la Cremonese tre punti d'oro in chiave promozione, per la Sampdoria l'ennesima sconfitta davanti al pubblico amico.

IL TABELLINO

SAMPDORIA - CREMONESE 1-2

RETI: 5'Johnsen (C); 12' Ghilardi (S); 75' Falletti (C).

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli (73' Girelli), Benedetti (54' Askildsen), Yepes, Darboe, Giordano (84' Barreca); Alvarez (84' Ntanda), De Luca.

ALLENATORE: Andrea Pirlo.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia (79' Ghiglione) Majer, Pickel, Johnsen (89' Abrego), Quagliata; Tsadjout (58' Coda), Falletti (79' Vazquez).

ALLENATORE: Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Alessandro Prontera di Bologna.

AMMONITI: Antov (C), Majer (C), Pickel (C), Gonzalez (S), Tsadjout (C), Ghilardi (S).