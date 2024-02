Young Ballet: le promesse della danza brillano a Camogli e ottengono successi

Il 28 gennaio, al Teatro Camogli, il Young Ballet di Rapallo e il Young Ballet di Camogli hanno partecipato ad un'importante competizione regionale di danza. Ventuno agonisti e pre-agonisti si sono presentati con programmi di gruppo e solisti, ottenendo risultati eccezionali quest'anno.

Nella categoria Baby Group (4-9 anni), i partecipanti Carolina Giardina, Agersa Alushi, Carolina Masciulli, Vera Zanovello, Grace Giardina, Camilla Fontana, Cecilia Masciulli, Deizi Mekalj, Margot Giardina, Silvia e Matilde Donadoni, e Sonya Fung hanno conquistato il primo posto con "Dance Tarantella" e il primo posto con "Ballo Menuet".

Nel gruppo Alieve (7-10 anni), Deizi Mekalj, Agersa Alushi, Cecilia Masciulli, Margot Giardina, Camilla Fontana, Carolina Masciulli, Grace Giardina e Sonia Fung hanno ottenuto il secondo posto con punteggi alti.

Come solista nella categoria Baby, Grace Giardina, a soli 6 anni, ha vinto il secondo posto per "Kitry Variation Premiere" e il terzo posto per "Paquita". Nel duetto Baby, Cecilia Masciulli ha vinto con "Cappuccetto Rosso" del balletto "Sleeping Beauty", eseguito per la prima volta su un grande palco, con un affascinante lupo, sotto la guida della maestra Marina O'Neill-Spencer.

Nella categoria Solo Allieve 1 (9 anni), Margot Christelle Giardina, campionessa nazionale italiana di danza del 2023, ha ottenuto tre primi posti: in danza classica con "Esmeralda", nella variazione di "Amour" di "Don Quixote" e nella categoria moderna con "Can Can". Deizi Mekalj ha conquistato il quarto posto per la danza spagnola.

Per gli Junior 1, Julia Murcia e Matilde Bersezio, hanno vinto il secondo posto in duetto da "Don Quixote", e Victoria Slobodchukova ha ottenuto il primo posto per il solo "Carmen" nei Juniors, confermando la Marina Accademia di Ballo Giovani come una delle migliori scuole di danza della regione Liguria.

Margot Christelle è stata invitata alla prestigiosa Accademia Vaganova di San Pietroburgo, dove ha partecipato a uno stage intensivo con Alisa Petrenko, solista del Teatro Mariinsky e figlia della rinomata insegnante Lydmila Kovaleva, nonché nipote della primaballerina Matilde Kshesinskaya-Sevenard.

Dalla direttrice Marina O'Neill-Spencer: "Congratulazioni agli studenti, insegnanti e genitori del Young Ballet per i successi ottenuti nelle competizioni regionali a Genova e Lago di Garda, e nelle competizioni nazionali a Roma e Milano".