Altare, crolla un pannello del controsoffitto: la scuola "Capasso" chiude due giorni

Con l'ordinanza firmata oggi, il sindaco di Altare, Roberto Briano, ha disposto la chiusura temporanea del plesso scolastico "A. Capasso" nei giorni di giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo per eseguire alcune verifiche di sicurezza.

Il provvedimento è stato preso in seguito a una segnalazione del personale riguardo a problemi riscontrati nella giornata odierna, che sono stati subito verificati dall'Ufficio Tecnico comunale.

Secondo quanto riportato dall'ordinanza, le criticità riguardano infiltrazioni nella scuola secondaria di primo grado e il distacco di un pannello della contro-soffittatura in un'aula della scuola primaria, necessitando ulteriori indagini per garantire la sicurezza.

"Non è niente di allarmante, ma dato che è stata riscontrata questa problematica, abbiamo preferito chiudere per due giorni per effettuare un controllo generale. In questo modo, siamo tutti più tranquilli. Domani l'impresa inizierà le operazioni propedeutiche", commenta il sindaco Briano.