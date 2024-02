Buche, piccoli smottamenti e strade interrotte i danni del maltempo a Savona

E' un primo bilancio delle due giornate di maltempo a Savona. A Legino, tra via Stalingrado e corso Svizzera una grossa buca si è aperta nell'asfalto, al centro della carreggiata. Problemi anche in via Bonini, all'altezza dell'intersezione di via Galletto con corsia a larghezza ridotta.

A causa del restringimento Tpl ha fatto delle modifiche alla circolazione dei bus di linea. Nella zona di corso Vittorio Veneto, via Mignone, alcuni tombini intasati hanno causato ristagni di acqua.