Savona, maxi vincita alla tabaccheria di via Luigi Corsi: con 4 euro si aggiudica il premio da 2,5 milioni

In città si stanno già chiedendo tutti chi sia il fortunato giocatore che, spendendo 4 euro e indovinando una combinazione di 10 numeri (1-2-5-8-9-11-14-18-86-87) più l’Oro, si è portato a casa ben 2,5 milioni di euro. Una o più persone baciate dalla fortuna hanno vinto il premio giocando alla Tabaccheria di Filippo Conchiglia in via Luigi Corsi, partecipando al 10 e Lotto.

Non si sa se il fortunato sia uno o un gruppo di persone che hanno condiviso la giocata, ma si tratta comunque di una vincita che raramente è stata fatta a Savona. La giocata sarebbe stata fatta ieri mattina e la somma, in questi casi, viene riscossa direttamente in banca. Si tratta della vincita più alta registrata finora nel 2024.

“Non c'è mai stata una vincita così grande nella nostra tabaccheria – dice Conchiglia – e non sappiamo chi sia ma speriamo che sia generoso e si ricordi di noi”.

L'ultimo concorso del 10 e Lotto ha distribuito premi per 29,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 654 milioni di euro in questo 2024.