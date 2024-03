5 film che non conoscevi sulla "gaming culture"

La "gaming culture" è un fenomeno che coinvolge milioni di appassionati di videogiochi in tutto il mondo. Non sorprende quindi che il cinema abbia spesso preso ispirazione da questo universo, creando storie avvincenti, divertenti ma anche drammatiche. In questo articolo vi presentiamo 5 film che forse non conoscevate su questo tema, e che meritano una visione.

Il piccolo grande mago dei Videogames

Il piccolo grande mago dei Videogames, o semplicemente The Wizard (in lingua originale), è un film del 1989 che racconta, Jimmy, che decide di partecipare a un torneo nazionale per vincere il premio di 50.000 dollari. In questa avventura il protagonista è accompagnato dal fratello maggiore Corey e da una ragazza di nome Haley, che lo aiutano a sfidare i vari avversari lungo il viaggio. Il film è una vera e propria celebrazione della "gaming culture" degli anni '80, e include scene memorabili come

Mai dire mai

Se in un film su James Bond ambientato nel mondo del gaming vi aspettavate di vedere il famoso agente segreto intento a giocare ai casinò online , probabilmente rimarrete delusi. In "Mai dire mai", uscito nel 1983, Bond deve affrontare il suo acerrimo nemico, il criminale Max Zorin, che ha creato un videogioco capace di controllare le menti dei giocatori. Il film è ricco di azione, intrighi e colpi di scena, e vede Sean Connery

eXistenZ

Se un tema che attira è la realtà virtuale e i suoi effetti sulla psiche umana, un film assolutamente da vedere è eXistenZ, uscito nel 1999 e diretto da David Cronenberg. Il lungometraggio segue le vicende di Allegra Geller, una famosa creatrice di videogiochi, che viene coinvolta, eXistenZ, un gioco che si collega direttamente al sistema nervoso dei giocatori. Il film, che mette in discussione la distinzione tra realtà e finzione.

Scott Pilgrim vs. the World

Scott Pilgrim vs. the World è un film del 2010 basato sull'omonima serie di fumetti di Bryan Lee O'Malley. Il film narra le avventure di Scott Pilgrim, un giovane musicista che si innamora di Ramona Flowers, una misteriosa ragazza dai capelli colorati. Per conquistarla, Scott dovrà affrontare e sconfiggere i suoi sette ex-fidanzati malvagi, in una serie di. Il film è una commedia romantica piena di umorismo, azione e citazioni alla cultura dei giochi elettronici.

Ready Player One

E’ impossibile non citare Ready Player One,, che contiene innumerevoli riferimenti a film, serie, videogiochi e personaggi iconici della cultura pop.

Un film del 2018 diretto da Steven Spielberg, basato sul romanzo omonimo di Ernest Cline.

La storia si svolge nel 2045, in un mondo distopico dove le persone trovano rifugio in un universo virtuale chiamato OASIS, creato dal geniale programmatore James Halliday. Dopo la sua morte, Halliday annuncia che ha nascosto un easter egg nell'OASIS, e che chi lo troverà erediterà la sua fortuna e il controllo del suo mondo. Una fantastica avventura che per gli appassionati dei videogame possiede sicuramente una marcia in più.

Questi sono solo alcuni dei film che hanno saputo raccontare la "gaming culture" in modo originale, coinvolgente e divertente. Ci sono molti altri film che meritano una menzione, come Tron, Wreck-It Ralph, Gamer, Jumanji. Se siete fan dei videogiochi, o semplicemente curiosi di scoprire questo mondo, vi consigliamo di dare un'occhiata a questi film, e magari troverete il vostro preferito. Buona visione!