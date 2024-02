I virtuosismi del pianista Lodoletti alla "Mozart" di Savona

Ancora musica di qualità nell'ambito l'ottava stagione de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona. Ecco, dunque, un appuntamento prestigioso che si svolgerà presso la sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona.

Il 1 marzo, alle 17,30, toccherà infatti al raffinato recital del pianista Alberto Lodoletti dedicato a Beethoven, Chopin e Listz.

L'artista ha ricevuto di recente critiche assai positive: «Ha entusiasmato il pubblico con un'interpretazione matura. Irradia scioltezza e convince con il suo virtuosismo» (Tölzer Kurier); «Incanta con un pianissimo raffinato ed introspettivo…» (Siebenbürgische Zeitung); «Possiede un tocco limpido e sensibile. Ha suonato con la semplicità di un'improvvisazione piena di sentimento. Ha stregato il pubblico con il suo incantesimo» (Murnauer Tagblatt).

Il concerto, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari, il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi, e le Assiocurazioni Brignolo-Allianz.

Il protagonista

Alberto Lodoletti si avvicina giovanissimo al pianoforte seguendo le orme della nonna paterna Nelly Schröder, pianista parigina. All’inizio studia pianoforte privatamente, prima con Massimo Cozzi, poi con Luca Sanna e Raimondo Campisi; in seguito, dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “D.Crespi” di Busto Arsizio, frequenta il Conservatorio G.Verdi di Milano, presso il quale, sotto la guida di Vincenzo Balzani, ottiene il diploma accademico con il massimo dei voti. Segue il corso di clavicembalo e tecniche compositive con Ruggero Laganà, e si perfeziona in seguito con Walter Krafft, col quale studia presso il prestigioso Münchener Musikseminar di Monaco di Baviera. Partecipa come allievo effettivo a diverse master-classes e corsi di perfezionamento, tra gli altri con Oleg Marshev, Giovanni Umberto Battel, Mariana Sirbu, Boris Berman, Walter Krafft, Jean-Marc Luisada.

Qualificatosi giovanissimo al Concorso Internazionale di Ispra, vince in seguito il primo premio al Concorso Internazionale Paul Harris di Verbania e al Concorso Internazionale di Camaiore, dove una giuria di prestigio gli conferisce il massimo dei voti con lode speciale per l’interpretazione di Debussy; al Concorso Nazionale di Follonica riceve, oltre al primo premio, anche il premio speciale del pubblico. Nel 2005 ottiene il primo premio e il premio speciale al Concorso Internazionale Jeunes Interpretes di Beaulieau-sur-mer (Francia).

In veste di solista tiene regolarmente concerti fin da giovane età in Italia, Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Irlanda, Polonia, Principato di Monaco, Repubblica di Cina (Taiwan), Romania, Spagna, Svizzera e USA. Si esibisce in sedi prestigiose come: in Italia Società del Giardino, Sala Puccini (Conservatorio G. Verdi) e Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, Giardino della Fontana dell'Acqua Paola al Gianicolo di Roma, Palazzo Albrizzi di Venezia, Villa Francesca di Stresa, Villa Carlotta sul Lago di Como, Teatro Bibiena di Mantova; nel Principato di Monaco Théâtre des Variétés di Montecarlo; in Francia Château de Chabenet (Le Pont Chrétien, Berry); in Romania Filarmonica de Stat (Sala Thalia) di Sibiu-Hermannstadt, Filarmonica de Stat (Sala Ateneu) di Bacau; in Bulgaria Filarmonica di Stato di Shumen; in Austria Europa-Haus di Meyrhofen; in Germania Gasteig di Monaco di Baviera, Dreikönigskirche - Haus der Kirche di Dresda; in Spagna Fundacion Andres Segovia a Linares; in Taiwan presso la Feng Chia University di Taichung. Dal 2014 al 2017 è stato invitato in USA per tenere concerti e Master-Class in Florida (Univeristy of Tampa).

È invitato in importanti festival e rassegne pianistiche come: in Italia Accademia di Studi Pianistici A. Ricci di Udine, Festival Pianistico L. Gante di Pordenone, I venerdì di Villa Carlotta di Tremezzo, Alba Music Festival, Rassegna musicale Incontri d'autore di Cuneo, Fontanone Classica di Roma; in Romania C. Filtsch International Festival di Sibiu-Hermannstadt; in Germania Gasteig's International Summer Concert di Monaco di Baviera; in Irlanda Castleknock Music Festival di Dublino. Tiene concerti come solista con famose orchestre quali l'Orchestra Sinfonica Carlo Coccia di Novara, l'Orchestra Filarmonica Mihail Jora di Bacau (Romania), l’Orchestra Filarmonica di Stato di Shumen (Bulgaria), sotto la direzione di Renato Beretta, Ovidiu Balan (Romania) e Robert Gutter (U.S.A.).

Per l’etichetta discografica Sipario Dischi, presso gli studi della RDS s.n.c., ha registrato CD con brani di Beethoven, Chopin, Liszt, Scarlatti, Bach, Rimsky-Korsakov e Moszkowski.