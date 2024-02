Murialdo, fase di stallo dopo la mancata approvazione del bilancio di previsione. Il sindaco: "Aspettiamo fino al 15 marzo"

Il comune di Murialdo si trova attualmente in una fase di stallo amministrativo a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione nell'ultimo Consiglio comunale tenutosi venerdì scorso.

La votazione si è conclusa in pareggio, con 5 voti a favore e altrettanti contrari, nonché un consigliere comunale assente. Il sindaco di Murialdo, Giacomo Pronzalino, ha incontrato in questi giorni il Prefetto di Savona Carlo De Rogatis per discutere della questione e ottenere consulenza su possibili soluzioni.

"Il Prefetto ci ha consigliato di aspettare fino alla scadenza naturale per l'approvazione, fissata il 15 marzo prossimo, al fine di valutare se si presenteranno opportunità per sbloccare questa impasse", ha commentato il primo cittadino.