"No" ai medici pubblici in strutture private: per il Consiglio dei ministri, la legge Toti "presenta profili di illegittimità"

La libera professione allargata nei centri accreditati non si può fare: per il Consiglio dei ministri “presenta profili di illegittimità”. La legge sulla libera professione allargata dei medici era stata approvata a fine 2023 dalla giunta Toti per ridurre le liste d’attesa, ma non piò essere applicata, perché in contrasto con le norme nazionali.