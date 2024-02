San Paolo di Savona, nuovo concorso per gastroenterologi e una nuova Struttura semplice di Endoscopia

Il tutto rientra nella riorganizzazione dell'Asl 2 che, con una delibera di alcuni giorni fa, ha trasformato la struttura semplice (un “mini primariato”) “Epatologia e degenza gastroenterologica” in “Endoscopia digestiva Savona”, per separare l'attività del nosocomio savonese da quella del Santa Corona e potenziarla.

Il tutto per potenziare l'Endoscopia del San Paolo e abbattere le liste d'attesa che sono tra le più critiche - per esami che in intra moenia avrebbero costi elevati per i pazienti - ma restando nell'ambito della Struttura semplice, e non nel primariato.