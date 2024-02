Sanità, la segnalazione di una paziente: "Per esami e visite mediche solo posto a Cairo o Pietra". L'Asl: "Prestazioni garantite nei tempi previsti"

Ha varie patologie e una situazione economica che le rendono problematico fare viste in località lontane da quella di residenza, per questo L. C. si è rivolta al difensore civico. La donna si è rivolta all'Asl2 per fare una serie di esami e visite con prescrizione dei 10 giorni. Le visite sono poi state fissate ma non all'ospedale di Savona come avrebbe chiesto ma a Cairo e Santa Corona.

“Ho un'invalidità all'85% - spiega L. C. - e avevo delle visite ed esami da fare con urgenza. L'Asl ha trovato posto solo a Pietra o a Cairo,a per me è problematico fare questi spostamenti sia per le mie condizioni di salute sia per questioni economiche. Per un intervento poi, devo andare a Villa Scassi dove ho trovato tra l'altro del personale medico molto umano”.

L'Asl2 spiega che le visite sono state fissate entro i limiti previsti dalla prescrizione del medico a Cairo e Santa Corona dove c'erano posti disponibili, stando nei tempi e garantendo la prestazione.