Spotorno, ecco la meritata pensione per il dottor Grandis. Fiorini: "Esempio di dedizione e impegno instancabile"

" La comunità che rappresento saluta con affetto e ringrazia anche Daniela, moglie del dottor Grandis, che ha accolto ed assistito con empatia e dedizione i pazienti dello studio di Spotorno, diventando un riferimento per l'intera comunità. La comunità di Spotorno le è profondamente grata per il suo contributo indispensabile " aggiunge il sindaco augurando ai coniugi " ogni bene per il futuro ".

Futuro che, come scritto, lo vedrà ancora in parte impegnato seppur con più tempo da dedicare alla famiglia e alle sue passioni. " Anche se il 23 febbraio segna l'ultimo giorno di lavoro ufficiale del dottor Grandis - prosegue il sindaco di Spotorno - è con grande rispetto e felicità che accogliamo la sua proposta di continuare a offrire la sua esperienza e la sua disponibilità a collaborare per l'assistenza medica estiva sul nostro territorio ".

Intanto a Spotorno nei locali di viale Europa 3, nel centro “Spotorno Salute”, continueranno a operare quattro medici di base che assicureranno la continuità assistenziale ai pazienti del dottor Grandis, ossia la dottoressa Chiara Gatto, la dottoressa Michela Falanga, la dottoressa Anna Rusconi e la dottoressa Francesca De Taddeo.

"La nostra amministrazione ha sempre speso un grandissimo impegno per la sanità territoriale e in particolare ha grande attenzione verso l’importantissima figura del medico di base, e con l’istituzione del centro 'Spotorno Salute' abbiamo inteso accentrare in un unico polo tutti i servizi sanitari territoriali offerti dai medici di base, dal Comune in collaborazione con la Croce Bianca e da Asl2 con il centro prelievi, nella speranza che l'azienda sanitaria savonese si decida a sposare questa nostra attenzione e ad riaprire lo sportello CUP, chiuso da tempo, il cui servizio è fornito alla nostra comunità solo grazie all’impegno della farmacia San Pietro che ringraziamo ma che d’estate con l’enorme affluenza di persone non è certo in grado di fare miracoli. Tutti i cittadini che trovano difficoltà nella procedura di cambio medico si possono rivolgere ai servizi sociali del Comune di Spotorno per assistenza" chiosa Fiorini.