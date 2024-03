Il complesso del San Giacomo contro la violenza sulle donne: in arrivo una panchina rossa

Anche uno degli spazi più panoramici e ricchi di storia di Savona si schiera contro la violenza sulle donne. E lo farà inaugurando, sabato 2 marzo alle ore 11, inaugurando una nuova simbolica panchina rossa nel giardino del Complesso Conventuale.

Un omaggio simbolico tutte le donne vittime di femminicidio voluto dall'associazione "Amici del San Giacomo".

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà alla presenza delle autorità cittadine e nell’ occasione verrà issata una “emergency flag” sulla ringhiera del belvedere del giardino: la bandiera, concepita dall'artista Mariella Tissone come vessillo carico di significato, è un gesto simbolico che si presenta come un invito all'azione per sensibilizzare e ispirare un cambiamento sociale