Ad Albenga l’8 marzo dura un mese: un ciclo di eventi per celebrare la donna e riflettere

“Ogni giorno è l’8 marzo. È importante continuare a sensibilizzare su queste tematiche e in particolare portare avanti iniziative contro la violenza di genere e contro ogni tipo di violenza”. Lo afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis nell’annunciare un ciclo di eventi dedicati alla donna distribuiti in tutto l’arco del mese di marzo.

Le iniziative sono organizzate dal Comune di Albenga, in collaborazione con lo Zonta Club Alassio e Albenga, il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, l’Anpi, Coop Liguria, L’Isrec (Istituto Storico della Resistenza di Savona), l’Aied (Associazione Italiana Educazione Demografica), Fidapa Fondazione Oddi e l’associazione #Cosavuoicehtilegga.

Ecco il programma:

VENERDì 1 MARZO

Alle ore 16.30 nella Sala Punto d’Incontro Coop Albenga si terrà la presentazione del docufilm “Pietre Parlanti” a cura di Anna Traverso

Alle ore 17.30 al terzo piano di Palazzo Oddo si terrà la presentazione del libro “Tunnel” con l’autrice Maria Masella. Conduce Tiziana Minacapilli

SABATO 2 MARZO

Alle ore 17.00 all’Auditorium San Carlo si terrà il convegno “Spose bambine: tra guerre e diritti negati”

VENERDÌ 8 MARZO

Alle ore 17.30 al terzo piano di Palazzo Oddo presentazione del libro “Vinci stress, peso e pancia gonfia” con l’autrice Leslye Pario. Conduuce Tiziana Minacapilli.

SABATO 9 MARZO

Alle ore 21.00 al terzo piano di Palazzo Oddo lettura teatralizzata “Praticamente perfette – Storie intramontabili di donne”

SABATO 9 MARZO – DOMENICA 10 MARZO

Dalle ore 17.30 alle ore 20.00 a Casa Cultural si terrà una mostra-performance “Un origami contro la violenza sulle donne” di Carla Paura

VENERDì 15 MARZO

Alle ore 17.30 AL TERZO Piano di Palazzo Oddo presentazione del libro “Bianca” con l’autrice Daniela Tadorni. Conduce Tiziana Minacapilli

Alle ore 21.00 all’auditorium San Carlo presentazione del Docufilm “Il coraggio della libertà”

SABATO 23 MARZO

Alle ore 15.00 al terzo piano di Palazzo Oddo convegno “Sicurezza e assistenza dell’anziano – la donna quale caregiver della famiglia” e mostra fotografica “Gli indimenticabili”

GIOVEDì 28 MARZO

Alle ore 17.00 presso la sede Aied di Albenga incontro “Menopausa e armo cromia – come armonizzare il passaggio del tempo fuori e dentro di sé”

VENERDì 29 MARZO

Alle ore 17.30 al terzo piano di Palazzo Oddo presentazione del libro “Non è ancora buio” con l’autrice Sara Morchio. Conduce Tiziana Minacapilli”

“Tanti gli eventi che abbiamo voluto realizzare in collaborazione e sinergia con le associazioni e diverse realtà del territorio - afferma l’assessore alle politiche sociali e agli eventi Marta Gaia -. Mi auguro che, in ognuno di quei momenti, si possa avere l’occasione per riflettere sulle tematiche trattate e che riguardano le donne”.