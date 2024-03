"La donna nella Resistenza", l'8 marzo la proiezione di un docufilm a Savona

Il prossimo 8 marzo, dalle ore 16 alle 18, il Civico Museo Archeologico e della Città insieme alla Sezione Sabazia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, che lo ha fondato e lo dirige, proporranno in collaborazione con il comune, l'Anpi provinciale e l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea (ISREC), il docufilm "Le Pietre Parlanti: storie di sei donne nella resistenza savonese".

Il docufilm è stato curato da Anna Traverso e Mimmo Lombezzi per conto dell'ISREC e finanziato nonché sostenuto dalla Fondazione De Mari. Alla giornata parteciperanno l'assessora alla cultura Nicoletta Negro, che porterà i saluti istituzionali, Mimmo Lombezzi e Marisa Siccardi, che parleranno del docufilm e della presenza femminile nella Resistenza, che solo da pochi decenni è stata finalmente valorizzata doverosamente.

Giovanni Gallotti porterà un inquadramento della presenza partigiana femminile nella toponomastica cittadina, ponendo l'accento sulle figure che vengono ricordate e su quanto bisognerà ancora fare in futuro in questo campo. Lia Giribone infine leggerà alcuni testi relativi alla presenza femminile nella Resistenza savonese.

Inutile dire che si tratta di una giornata di grande importanza per la nostra città, medaglia d'oro della Lotta di Liberazione e soprattutto per la riaffermazione, da un punto di vista femminile, dei valori della Lotta di Liberazione e della Costituzione nell'anno del cinquantesimo anniversario delle "bombe di Savona". L'iniziativa si colloca nel percorso per la candidatura di Savona a Capitale della Cultura 2027.