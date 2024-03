Nuova risonanza magnetica articolare all'ospedale di Albenga, Asl2: "Attiva a fine settembre 2024"

"Procede seguendo i tempi e le modalità prescritte dalla legge" la procedura per acquistare una nuova risonanza magnetica articolare da mettere al servizio dell'ospedale Santa Maria di Misericordia.

A garantirlo, in una nota, è l'Asl2 Savonese che ripercorre il proprio operato nell'iter che dovrebbe portare questo importante macchinario nel nosocomio di Albenga "per evitare eccessive semplificazioni" sul tema.

"A seguito dei controlli e delle indicazioni sulla qualità diagnostica prodotta dalla risonanza magnetica 'artoscan' - basso campo magnetico 0.2 Tesla, auto schermante, senza gabbia di Faraday, acquisita nell’anno 2005 si è disposto, a seguito di problematiche tecniche, il fuori uso del TRM in questione l'1 ottobre 2023 in favore di una risonanza articolare più potente, precisa e performante, al fine di dare una maggiore qualità e tutela all’utenza" spiegano.

Il 13 ottobre 2023 l'azienda ricorda poi di aver ottenuto indicazione dei costi "fermo restando la verifica del sito di installazione relativamente agli eventuali lavori di adeguamento dei locali e impianti necessari all’installazione di una nuova macchina con importanti caratteristiche migliorative per la qualità erogata". Sempre lo stesso giorno, è stato richiesto formalmente alla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) "una deroga ad 'agire in proprio' per velocizzare i tempi quanto più possibile".

Dopo l'assenso della Stazione Appaltante, quindi, e con la Deliberazione del Commissario Straordinario n 815 del 17 ottobre, è stato avviato "l’iter di acquisizione per la fornitura in questione, per un importo stimato pari a 323.018 euro, con obbligo di sopralluogo preliminare alla presentazione dell’offerta". Sopralluogo effettuato poi il 13 novembre.

"In questo contesto soso state evidenziate alcune necessità relative allo stato architettonico ed impiantistico del locale - specifica Asl2 -, in quanto la nuova macchina ha un incremento di circa il 30% nella potenza del campo magnetico misurato in Tesla: questo aumento richiede l'installazione di una gabbia di Faraday, prima non necessaria, e di altre soluzioni architettoniche ad hoc". A quel punto, l'azienda invitata, "entro i termini previsti nella lettera invito", ha presentato l'offerta tecnico-economica.

Dopo circa un mese, ossia il 20 dicembre, l'Asl2 ha individuato i membri del seggio di gara e il 26 febbraio 2024 il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha comunicato "la necessità di approfondire alcuni aspetti riguardanti le opere edilizie e la ripartizione effettiva dei costi".

"Ad oggi - continuano dall'azienda sanitaria - si sta verificando la documentazione arrivata da alcuni giorni e predisponendo il computo metrico dei costi effettivi, a seguito delle indicazioni presenti nell’offerta, giunte dalla ditta fornitrice. In caso di idoneità dell'offerta già presente le tempistiche di affidamento della fornitura, esecuzione dei lavori, posa della gabbia di Faraday e della nuova macchina, settaggi e collaudi, si stima abbiano fine entro settembre 2024".