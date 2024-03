Savona, inaugurata una panchina contro la violenza sulle donne nel giardino del San Giacomo (FOTO)

Il San Giacomo di Savona si arricchisce di un'ulteriore simbolo.

È stata infatti inaugurata questa mattina una panchina rossa contro la violenza sulle donne nel giardino del Complesso Conventuale. Un omaggio simbolico tutte le donne vittime di femminicidio voluto dall'associazione "Amici del San Giacomo".

Per l’occasione è stata anche issata una “emergency flag” sulla ringhiera del belvedere del giardino: la bandiera riporta una frase tratta da una poesia dell'artista Mariella Tissone "non ti ama chi ti umilia e ti percuote". Un vessillo quindi carico di significato, un gesto simbolico che si presenta come un invito all'azione per sensibilizzare e ispirare un cambiamento sociale.

La cerimonia precede di alcuni giorni lo svolgimento di un convegno sul tema, purtroppo di estrema attualità, che si terrà il 23 marzo nella Sala Rossa del Comune alla presenza di esperti delle istituzioni cittadine e del volontariato.