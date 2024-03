A Feglino l'ultimo concerto dei "Pomeriggi musicali", con suoni e composizioni floreali

Quattordicesimo e penultimo appuntamento con la rassegna "Pomeriggi Musicali", organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Sabato 9 marzo, alle ore 16.30, presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Feglino, l'ultimo concerto di quest'edizione vedrà coinvolto il Trio Syrinx, un ensemble che condensa diverse esperienze artistiche maturate prevalentemente nell’ambito della musica del ‘900 con un repertorio che però non può e non vuole prescindere da significative composizioni di epoche e stili differenti, “manifesto” della rinnovata curiosità musicale del gruppo, e la partecipazione, in alcuni momenti dello spettacolo, dell'artista Anna Cerisola che eseguirà alcune composizioni floreali. Tutte le opere d’arte che verranno create sul momento si ricollegano sinesteticamente alle musiche a cui sono abbinate.

La scelta musicale del trio, composto da Michele Menardi Noguera al flauto, Luca Sciri al clarinetto e Vincenzo Riccio al fagotto, varierà da Mozart alle colonne sonore di John Williams (Jurassic Park, 007, Indiana Jones) e di Ennio Morricone, passando per il klezmer e altro ancora.

Il concerto, inoltre, si inserisce nel calendario degli eventi che celebrano il 150esimo anniversario dell'apparizione Mariana al Colle del Prà, proprio in Feglino, che culmineranno il 12 maggio.

Ultimo appuntamento invece il 16 marzo, quand'è prevista una conferenza con audizioni.