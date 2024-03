"Spose bambine", ad Albenga molta partecipazione per la conferenza con la ricercatrice iraniana Farian Sabahi

Una cultura che ammette i matrimoni con giovanissime donne, di fatto ancora bambine, la poligamia e le inamovibili giustificazioni da parte di chi continua a perpetrare questa triste usanza.

E' stato questo il tema centrale della conferenza “Spose bambine, tra guerre e diritti negati”, uno degli appuntamenti previsti in occasione del mese che il Comune di Albenga e altre associazioni o enti del territorio ingauno hanno voluto dedicare alla figura della donna, che ha visto come ospite e protagonista del pomeriggio di ieri (sabato 2 marzo, ndr) all'auditorium San Carlo la dottoressa Farian Sabahi, ricercatrice senior in Storia Contemporanea all’Università dell’Insubria e anche giornalista.

Di madre piemontese e padre iraniano, è esperta di politica, storia e costumi dei Paesi del Medio Oriente, sui quali ha declinato l'argomento. Tema che però, ricordano Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi e Zonta Club Alassio Albenga, organizzatori dell'incontro, riguarda in tutto il mondo, ad oggi, 650 milioni di donne date in sposa da bambine.

Una mostruosa realtà diffusa nel mondo e anche in Italia, dove i casi sono in crescita mentre il fenomeno resta tuttavia sommerso, poco monitorato e quasi ignorato, e solo qualche volta sfocia in casi di cronaca. Dati del Ministero degli Interni, negli anni dal 2019 al 2021, rilevano 35 matrimoni forzati nel Bel Paese, in particolare nel Nord Italia tra Lombardia ed Emilia-Romagna.

Proprio per questi numeri spaventosi, Centro Antiviolenza e Zonta hanno voluto organizzare la conferenza: "Vogliamo diffondere una cultura del rispetto dell’infanzia e dell’adolescenza, e una presa di coscienza che questo fenomeno nel mondo, ma in particolare nel nostro Paese non deve esistere".