Elezioni ad Albenga, Podio: "Dai canali social ufficiali del Comune fake news su Piazza Europa: fare chiarezza"

"Dopo la mia denuncia sul degrado di piazza Europa a mezzo stampa e attraverso un videomessaggio, sulla pagina istituzionale del Comune di Albenga è stato pubblicato un post contenente immagini di archivio, con l’obiettivo far credere alla cittadinanza che il lavoro di riqualificazione fosse già stato completato. E invece non solo si tratta di una notizia falsa (basta recarsi fisicamente in piazza Europa per rendersi conto che tutto è rimasto come prima), ma il post è stato addirittura cancellato dallo stesso amministratore della pagina del Comune. Un fatto che mi lascia a dir poco sconcertato".

Ad affermarlo il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio, che prosegue: "Sono diversi i cittadini che, credendo nella buona fede della fonte, avevano preso per buona la notizia. Ci troviamo di fronte ad un fatto gravissimo e preoccupante. L’Amministrazione comunale di Albenga sta sfruttando la pagina istituzionale (quindi soldi pubblici) per sostenere la campagna elettorale del sindaco Tomatis e della maggioranza uscente. Sono senza parole per quanto accaduto e preoccupato per questa situazione".

"Condivido l’iniziativa del consigliere Ciangherotti - aggiunge quindi - che in queste ore ha inoltrato un esposto all’Agcom e al Prefetto di Savona per richiedere le dovute verifiche sul potenziale uso improprio dei social dell’ente".

"Mi domando come sia possibile che la seconda città della provincia di Savona possa essere amministrata in questo modo, senza serietà e senza alcun rispetto per le istituzioni rappresentate. Mi auguro che gli enti preposti possano fare chiarezza su questo preoccupante episodio, anche per consentire un corretto svolgimento della campagna elettorale - continua il candidato sindaco - Spero altresì che il sindaco e la maggioranza chiedano scusa ai cittadini per averli ingannati pubblicamente diffondendo (di certo non per errore) una falsa informazione, salvo poi provare a correre tardivamente ai ripari cancellando tutto".

"Purtroppo per l’Amministrazione in carica il web non perdona e fortunatamente le immagini del post sono state prontamente salvate e inviate alle autorità competenti. Sono sicuro che i cittadini di Albenga non perdoneranno l'assoluta mancanza di competenza dimostrata da questa amministrazione. Albenga merita sicuramente di più e più serietà" conclude il candidato Nicola Jacopo Podio.