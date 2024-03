Approvazione del Dup a Varazze, la minoranza attacca: "Amministrazione che ci sembra sempre più allo sbando"

"Durante la discussione del DUP in consiglio comunale il gruppo politico di maggioranza 'Essere Varazze' ha portato un documento di proposta, preliminare al bilancio 2024-2026, approvato poi dal consiglio comunale (ma con i voti contrari della minoranza), dove si intuisce che si andrà incontro ad un preoccupante bilancio 'lacrime e sangue' segno di una politica finanziaria fallimentare".

A dirlo è il gruppo di opposizione Varazze Domani dopo l'approvazione in consiglio comunale del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 presentato dall'assessore al bilancio Laura Manna.

"Il documento proposto dal capogruppo Gandolfo recita tra le altre cose queste due proposte: 'ridefinire la politica tributaria vigente' e 'potenziare l'attività di vigilanza in materia di codice della strada', che non fanno presagire nulla di buono. In consiglio purtroppo non ci é stato concesso di discutere questa strana proposta per il solito cavillo regolamentare - proseguono dalla minoranza - Il gruppo Varazze Domani cercherà di approfondire il discorso per andare incontro alle esigenze dei cittadini, specie le fasce più deboli, ma combattendo con forza l'eventuale tentativo di 'mettere le mani nelle tasche dei varazzini' da parte di questa amministrazione che ci sembra essere sempre più allo sbando".

"La sessione strategica riporta una fotografia di quella che è la situazione attuale della città, relativa alle entrate di bilancio, la parte delle entrate extratributarie e da trasferimenti - ha detto l'assessore in apertura di presentazione del Dup - C'è stata una notevole evoluzione, ci sono stati in questi anni cambiamenti fondamentali legati ad un passato che vedeva un'entrata extratributaria come quella della discarica che costituiva una parte fondamentale per le entrate del nostro ente".

Attenzione è stata posta anche sulla gestione dei parcheggi, che passerà da un canone del 2023 di circa 360mila euro ad un'entrata prevista di 800mila euro e al fabbisogno del personale che prevede per il 2024 14 unità in più in assunzione rispetto alla pianta organica attuale (ad oggi sono 89 dipendenti).

Sono state poi effettuate scelte sul sociale, sul sostegno alle famiglie in difficoltà, la promozione turistica e la scuola. Non sono mancate poi le critiche da parte dei gruppi di opposizione.

Successivamente è stata poi aperta una discussione per raccogliere le proposte di priorità che il consiglio comunale vuole continuare a mantenere.